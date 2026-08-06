Alcalde de Nogales supervisa interconexión para consolidar anillo hídrico

Como parte de las acciones para modernizar y fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales supervisó los trabajos de interconexión de una nueva línea de conducción, considerada el primer paso para la consolidación del anillo hídrico de Nogales, Sonora.
Durante el recorrido, el director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), Leonardo Sandoval Mendoza, explicó que esta obra permitirá conectar las dos principales fuentes de suministro de la ciudad: los sistemas Mascareñas-Santa Cruz y Los Alisos.
Este anillo hídrico permitirá que nuestros tanques cuenten con dos fuentes de abastecimiento. Si se presenta algún problema en Mascareñas, podremos suministrar desde Los Alisos y viceversa, lo que dará mayor seguridad y eficiencia al sistema, señaló.
Ya no será necesario llenar toda una red de distribución para llevar agua de un tanque a otro. Con estas líneas de conducción tendremos una conexión directa, mayor rapidez y una mejor logística para el suministro a nuestros usuarios, destacó Sandoval Mendoza.
La intervención se llevará a cabo en el carril poniente, en sentido de norte a sur, mientras que el carril de sur a norte permanecerá abierto. Una vez concluidos los trabajos, se instalará temporalmente una placa de acero sobre el área intervenida mientras fragua el concreto.
El Gobierno de la Ciudad solicita a las y los automovilistas circular con extrema precaución por la zona, respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones del personal que participará en las maniobras.
Entre los sectores que se beneficiarán con este proyecto se encuentran Nuevo Nogales, Terrazas, el Parque Industrial, Pueblitos, Manantial y Los Encinos. Asimismo, se analiza la posibilidad de ampliar el suministro hacia colonias del sector Colosio, una vez realizadas las mediciones y adecuaciones correspondientes.
La administración que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales avanza en la modernización de la infraestructura hidráulica, con soluciones de largo plazo que permitirán brindar un servicio más eficiente y seguro a las familias nogalenses.