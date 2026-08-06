Angélica Burgos fortalece difusión de la Cuarta Transformación en colonias de Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 aseguró que brigadistas recorren de manera permanente los distintos sectores de la ciudad para informar casa por casa sobre los avances y programas de los gobiernos de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 10:32 AM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 10:36 AM.