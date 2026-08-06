Angélica Burgos fortalece difusión de la Cuarta Transformación en colonias de Nogales

El mantener a la ciudadanía informada de los avances de la Cuarta Transformación, es un trabajo que se realiza de manera permanente en las colonias de esta frontera, estableció Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de la organización Mujeres al 100, manifestó de los recorridos realizados junto con un grupo de brigadistas, entregando casa por casa el periódico Regeneración, el órgano de difusión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Junto con un grupo de brigadistas voluntarios...permanentemente se están visitando las colonias y platicando con los vecinos casa por casa, compartiendo los avances de la Cuarta Transformación, siendo palpable la fuerza de Morena en nuestra frontera, destacó.
Durante estas jornadas de trabajo territorial, se dan a conocer los programas sociales de los tres niveles de gobierno, indicó, así como las acciones en obras para el beneficio de la comunidad.
Estamos muy contentos por el recibimiento de los vecinos en cada colonia que visitamos...porque como militante de Morena, estamos haciendo nuestra labor de informar a la ciudadanía de los avances de los gobiernos de la cuarta transformación en el País, en el Estado y en Nogales, expresó.