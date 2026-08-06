Aplicarán multas a quienes invadan la nueva ciclovía de Nogales

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Tránsito Municipal advirtió que los automovilistas que circulen, se estacionen o realicen maniobras sobre el carril exclusivo para bicicletas serán sancionados conforme al reglamento

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/08/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 04:31 PM.