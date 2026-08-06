Aplicarán multas a quienes invadan la nueva ciclovía de Nogales

Todo el conductor que se sorprendido invadiendo con sus automóviles las ciclovías serán sancionados conforme a la ley. Esta construcción cuanta con una inversión de 2 millones de pesos y podría quedar lista en dos meses, aseguraron las autoridades en Nogales, Sonora.
El Comandante y Jefe de tránsito Eliceo Estrada Muñiz, aseguró que no permitirán que los conductores de camiones o vehículos particulares o de alquiler pongan en riesgo a la comunidad que utilicen estos carriles. El jefe policiaco exhorta a los conductores a tener educación vial y evitar sanciones.
Tenemos que tener esa educación vial, esa cultura respetar al ciclista, al peatón, esquinas, líneas peatonales, semáforos que se pasan en amarillo, pues al momento de que el verde te esté indicando que está flachando, es para que ya se pare el vehículo, no para que se le acelere más, y te discuten eso sin saber, pues sin tener el conocimiento de lo que marca la ley de tránsito.
Y lo mismo la ciclovía, la ciclovía, el nombre lo dice, que esa vía es para las bicicletas, y pues hay vehículos que han sido sorprendidos o estacionados o circulando por ella, por lo cual son acreedores a una infracción de tránsito, explicó.
Y lo mismo la ciclovía, la ciclovía, el nombre lo dice, que esa vía es para las bicicletas, y pues hay vehículos que han sido sorprendidos o estacionados o circulando por ella, por lo cual son acreedores a una infracción de tránsito, explicó.
Los mismos materiales que están instalados te indican que ahí marca un carril exclusivamente para bicicletas, inclusive pues que no se estacionen en ese lugar porque van a ser sancionados, y en esa escuela que mencionas, ese centro educativo, tienen que entrar y salir, más no estacionarlos en ese lugar, recalcó.
Pues es que mira, pueden ser una o dos infracciones, una si va circulando por ciclovía, otra si está estacionado en zona prohibida o en zona de ciclovía, entonces otra que esté haciendo maniobras, otra que esté haciendo reparación o algo, si es una reparación, una pinchadura, pues se le va a auxiliar a retirarlo de ahí lo más pronto posible, o un desperfecto mecánico, a orillarlo, pero no permanecer en ese lugar ocupándolo por un vehículo, concluyó.
Sí, a solicitud de algunos clubes de ciclistas se está construyendo esa ciclovía, tiene una longitud aproximada de 2 mil 100 metros lineales y es un circuito que comprende una de las calles es el boulevard 2000 y la calle San Patricio, entonces ahorita lleva un avance de un 30 por ciento, sí le hemos batallado un poquito allí algunas condiciones diferentes, donde pues algunos vehículos se han estacionado ahí en áreas de la ciclovía o las han invadido, pero el Departamento de Tránsito nos ha apoyado, el Comisario de Seguridad Pública también y ahorita pues ya seguimos avanzando con eso.
La educación de algunos choferes, de algunos automovilistas o de camiones pues nos ha llevado la falta de educación vial, que han estado transitando por ahí por la ciclovía, nos ha llevado a realizar algo diferente, es decir, tuvimos que colocar unos dispositivos en el centro de la ciclovía para evitar la circulación de los camiones y de los carros.
La educación de algunos choferes, de algunos automovilistas o de camiones pues nos ha llevado la falta de educación vial, que han estado transitando por ahí por la ciclovía, nos ha llevado a realizar algo diferente, es decir, tuvimos que colocar unos dispositivos en el centro de la ciclovía para evitar la circulación de los camiones y de los carros.
Estamos haciendo otros trabajos, otros proyectos también para cerrar circuitos y conectividades de diferentes calles para que los ciudadanos puedan dirigirse en bicicleta de un lugar a otro lugar, concluyó.