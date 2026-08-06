Atropellan a mujer en situación de calle en Nogales; liberan a conductor por falta de testigos

...

La víctima fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su vida; el conductor, un hombre de 71 años, quedó en libertad al no existir testigos ni declaración de la afectada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 04:15 PM.