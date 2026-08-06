Atropellan a mujer en situación de calle en Nogales; liberan a conductor por falta de testigos

Una persona en condición de calle fue internada en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su existencia al ser atropellado por un conductor adulto mayor quien fue liberado por las autoridades al no existir testigos ni declaración de afectados en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 23:37 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al eje vial Luis Donaldo Colosio a la altura de la gasolinera Los Encinos, donde reportaban a una persona atropellada.
Una vez en el lugar los oficiales de vialidad observaron a la altura de la calle Lauro Villa a paramédicos de la Cruz Roja quienes trasladaban a una persona del sexo femenino abordo de una ambulancia, al hospital la cual se encontraba en calidad de desconocida.
En el sitio el vehículo responsable se encontraba metros más adelante, tratándose de un sedán Nissan Versa año 2026 con las intermitentes encendidas y daños en la parte frontal de la unidad que era abordado por el conductor de nombre Arturo de 71 años el cual fue llevado a las instalaciones de la Jefatura de Tránsito Municipal.
Se informó que las autoridades de vialidad intentaron recabar información sobre lo sucedido en el lugar sin encontrar testigos y debido a la condición de la lesionada tampoco fue posible que realizaran la entrevista.
En el hospital los médicos de guardia la diagnosticaron con lesiones de gravedad que ponen en peligro su vida.
Sobre el caso los agentes de tránsito informaron al Centro de Atención Temprana, quien ordenó que se realizara el presente informe al no existir testigos ni declaración de la persona lesionada de como acontecieron los hechos.