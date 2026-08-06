Capturan en Nogales a fugitivo buscado por Estados Unidos para extradición

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Agentes de la AMIC e Interpol México detuvieron en la colonia El Manantial a un nogalense requerido por una corte de Pensilvania por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcóticos y tráfico de armas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 04:21 PM.