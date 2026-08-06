Cursos de Verano de Imfoculta fortalecen la creatividad y el talento en Nogales

Con gran entusiasmo y un ambiente lleno de energía, se vive una jornada más de los Cursos de Verano impulsado por el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) de Nogales, Sonora, dirigido por Nadir del Cid, que consolida un espacio vital para el desarrollo cultural y artístico de la comunidad.
En las instalaciones de la paramunicipal y su extensión en la Fábrica de Artes y Oficios, es notorio el impacto positivo en las y los asistentes, que abarcan diversas edades en una amplia gama de disciplinas hasta el 21 de agosto.
Los trabajos se encuentran inmersos en un entorno integral que les permite desarrollar su creatividad a través de proyectos manuales y artísticos, fortalecer sus habilidades motrices y técnicas mediante el trabajo guiado y explorar nuevas formas de expresión de interacción con múltiples disciplinas.
El registro visual de las actividades destaca la amplia y colorida oferta de talleres, durante las jornadas se observan grupos de estudiantes en trabajos entusiastas en proyectos de escultura y modelado con papel maché, técnicas de pintura sobre lienzo, dibujo con gis y un detallado trabajo de bordado tradicional.
La iniciación musical también tiene un lugar especial en estos cursos; los más pequeños participan activamente en clases donde aprenden ritmo y coordinación al utilizar instrumentos de percusión, como maracas y claves. Asimismo, el fomento de la expresión corporal, la convivencia y el trabajo en equipo se hace presente en las dinámicas y juegos grupales que llenan de sonrisas los pasillos del instituto.
El pilar fundamental que sostiene el éxito de estos cursos de verano es el aporte de conocimientos y habilidades de cada uno de los maestros y maestras de Imfoculta. Su vocación, dedicación y experiencia son clave para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, asegurando un ambiente de confianza y crecimiento.
Con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Nogales, los Cursos de Verano en Imfoculta 2026 reafirman su misión de promover el aprendizaje y la formación artística. Queda demostrado, una vez más, que estos espacios son esenciales para el desarrollo cultural en favor de la comunidad, al construir verdaderamente una frontera llena de arte y oportunidades para todos.