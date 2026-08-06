Cursos de Verano de Imfoculta fortalecen la creatividad y el talento en Nogales

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Niñas, niños y jóvenes participan en talleres de arte, música, pintura, escultura y otras disciplinas que promueven el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo cultural

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/08/2026 03:26 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 03:30 PM.