Fortalece Gobierno de Sonora agenda de cooperación con nuevo cónsul de Estados Unidos en Nogales

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Paulina Ocaña sostuvo un encuentro con el cónsul general Eric Cohan para impulsar proyectos binacionales en materia de saneamiento, infraestructura, inversión y desarrollo fronterizo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 11:08 AM.