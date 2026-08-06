Fortalece Gobierno de Sonora agenda de cooperación con nuevo cónsul de Estados Unidos en Nogales

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabeza una nueva etapa en la relación de Sonora con Estados Unidos, basada en el diálogo, la cooperación y, sobre todo, en acuerdos que se traduzcan en bienestar para las familias. Como parte de esta ruta, se fortaleció la comunicación con el nuevo cónsul general de Estados Unidos en Nogales, Eric Cohan, para continuar impulsando proyectos fundamentales para el desarrollo de la frontera.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, sostuvo una reunión con el diplomático estadounidense, en la que también participó Gerardo Valenzuela, enlace internacional de la Oficina del Ejecutivo, para establecer los siguientes pasos de esta agenda bilateral. Destacó que la visión del gobernador Durazo ha permitido que la relación con Estados Unidos continúe siendo una herramienta para atender necesidades históricas, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades para el pueblo sonorense.
Cuando existe coordinación y voluntad entre ambos lados de la frontera, los beneficios llegan directamente a las familias: con drenajes que funcionan, empleos mejor remunerados y una ciudad con mayor orden y tranquilidad. Esa es la relación que impulsa nuestro gobernador, una cooperación que se sienta en los hogares y transforme la vida cotidiana de las y los sonorenses, expresó.
Adicional está la modernización del Puerto de Guaymas, que fortalecerá el corredor que conecta a Sonora con Estados Unidos y permitirá atraer inversiones, generar empleos y crear mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro sin alejarse de sus comunidades.
Paulina Ocaña reiteró que el Gobierno de Sonora continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones estadounidenses para que la frontera sea una región de prosperidad compartida. “La transformación también significa convertir nuestra ubicación fronteriza en bienestar para el pueblo. Con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, Sonora construye una relación con Estados Unidos que abre puertas, resuelve problemas y pone siempre en el centro a las familias”, concluyó.