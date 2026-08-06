Julia Huerta agita la estructura de Morena para diseñar “el Nogales que queremos”

En un esfuerzo por consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación a nivel local y fomentar la cercanía con la ciudadanía, como militante morenista, Julia Huerta Rivera ha desplegado una intensa agenda de trabajo territorial a través de los denominados “Diálogos por la Transformación”.
En entrevista exclusiva para MAS Medios Nogales, Huerta Rivera detalló los avances de esta iniciativa que actualmente desarrolla con intensa gira de actividades, al destacar la aceptación que han recibido por parte de las y los nogalenses.
Desde la premisa de promover un acercamiento “casa por casa”, de acuerdo con Huerta Rivera, el objetivo principal de estos recorridos es promover el proyecto de nación de su partido y mantener informada a la población sobre los logros alcanzados por la administración del Gobernador Alfonso Durazo, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el alcalde Juan Gim.
La encomienda es promover al partido y continuar promoviendo la Cuarta Transformación, recorriendo casa por casa, calle por calle, porque la única manera de generar esta revolución de conciencias que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es de esta forma, tocando casa por casa y platicando vecino con vecino, afirmó.
Tras su reciente salida del servicio público para dedicarse de lleno a las bases del partido, enfatizó que “los tiempos traerán tiempos” para tomar decisiones electorales, pero hoy la prioridad absoluta es la promoción del movimiento.
En los puntos clave de su visión política a largo plazo, aseguró que Morena no es un movimiento de “dos, tres o cuatro años”, sino un proyecto continuo que requiere el trabajo de sus militantes para perdurar. Al asumir como tema fundamental la defensa de la 4T, al considerar vital mantener informada a la ciudadanía para que, ante los embates de la oposición, las y los simpatizantes tengan las herramientas y la información necesaria para defender las mejoras logradas en el país, el estado y el municipio.
Manifestó que, a través de estas reuniones vecinales, se busca diseñar en conjunto “el Nogales que queremos”, al recoger las opiniones ciudadanas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
La agenda de Julia Huerta y su equipo no se detiene; confirmaron que continuarán con las caminatas y los diálogos en todas las colonias de Nogales, a fin de mantener vivo el contacto directo que ha caracterizado al movimiento desde sus inicios.