Julia Huerta agita la estructura de Morena para diseñar “el Nogales que queremos”

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La militante morenista destacó que los Diálogos por la Transformación buscan escuchar a la ciudadanía, fortalecer las bases del movimiento y diseñar, junto con los vecinos, un mejor futuro para Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/08/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 03:50 PM.