Julia Huerta fortalece el diálogo ciudadano con recorrido en la colonia Artículo 27

Con el objetivo prioritario de fortalecer la participación social y atender de primera mano las perspectivas de la comunidad, Julia Huerta encabezó una jornada de acercamiento en la colonia Artículo 27, enmarcada en la iniciativa permanente de los “Diálogos por la Transformación”, de trabajo interno de Morena en Nogales, Sonora.
El recorrido territorial tuvo como propósito fundamental consolidar un espacio institucional y ciudadano para escuchar, compartir ideas y refrendar el compromiso cívico con los habitantes que impulsan el desarrollo integral de la ciudad, con un agradecimiento a sus liderazgos con Ramoncita León y Bárbara García.
Durante su intervención, Julia Huerta destacó que el ejercicio del servicio público y la participación política trascienden las formalidades administrativas cuando se fundamentan en la empatía.
Hay recepciones que van más allá del desempeño público; hay sonrisas, abrazos y conversaciones que se quedan en el corazón, señaló.
Hoy la colonia Artículo 27 me regaló algo invaluable: la oportunidad de encontrarme con personas extraordinarias, escuchar sus propuestas y compartir un momento de auténtica cercanía. Me llevo sus palabras y el compromiso de seguir caminando juntos, construyendo un mejor futuro para nuestra comunidad.
Las mejores conversaciones son aquellas que nos unen y nos impulsan a seguir adelante, cada interacción ciudadana es el escenario de un nuevo encuentro, porque transformar también significa estar invariablemente cerca de la gente, manifestó Julia Huerta.