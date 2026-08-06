Julia Huerta fortalece el diálogo ciudadano con recorrido en la colonia Artículo 27

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Como parte de los “Diálogos por la Transformación”, la militante de Morena sostuvo un encuentro con vecinos para escuchar propuestas, fortalecer la participación social y refrendar su compromiso con la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 11:14 AM.