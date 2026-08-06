Protección Civil alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Nogales

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región, por lo que autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y mantenerse informada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 01:53 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 01:59 PM.