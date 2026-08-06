Protección Civil alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Nogales

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este día se mantendrá un severo contraste climático en el país, caracterizado por lluvias puntuales en gran parte del territorio mexicano, incluyendo Sonora y la zona fronteriza con Estados Unidos, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.
Estas condiciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, vientos de intensidad variable y posible caída de granizo en algunas regiones. Se prevé que afecten a los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, así como a diversas zonas del centro y sur del país, donde se concentrarán las precipitaciones más intensas.
En el caso de Nogales, la Unidad Municipal de Protección Civil alertó sobre la presencia de chubascos durante la noche, los cuales podrían provocar el crecimiento de los arroyos y la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad, por lo que exhortó a automovilistas y peatones a extremar precauciones.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera imprevista y generar riesgos de inundaciones, deslaves y arrastre de tierra en algunas vialidades. Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales sobre la evolución de este fenómeno.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no intentar cruzar ni circular por arroyos o calles consideradas peligrosas, debido a que los escurrimientos podrían arrastrar personas y vehículos, poniendo en riesgo su integridad.
La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a los llamados difundidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales oficiales de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como atender las señales emitidas por las diez estaciones del Sistema de Alertamiento Temprano ante la presencia de fenómenos naturales.
Antes y durante las precipitaciones, se recomienda no cruzar arroyos crecidos ni desplazarse a pie o en vehículo por las calles consideradas de alto riesgo, ya que las corrientes pueden aumentar rápidamente y arrastrar todo a su paso.
Las lluvias podrían incrementar el volumen de agua en las calles 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, así como en la prolongación de la avenida Álvaro Obregón y en los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otras vialidades.
La Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró a automovilistas y peatones que no deben arriesgarse a cruzar afluentes durante las lluvias y recomendó utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos, ya que incluso los vehículos altos, pesados o con tracción 4x4 pueden ser arrastrados por las corrientes.
Además, instó a las personas que se encuentren en una situación de riesgo a comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar asistencia, especialmente cuando sus vehículos queden varados en zonas con acumulación de agua o corrientes.
Las tormentas eléctricas también representan un peligro para la población, por lo que la dependencia recomendó no resguardarse debajo de árboles ni mantener contacto con objetos metálicos durante su presencia.