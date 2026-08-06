Reparación del socavón en la Plutarco Elías Calles avanza conforme al programa de obra

Los trabajos de reparación del socavón ocasionado por las lluvias atípicas registradas recientemente en la calle Plutarco Elías Calles presentan un avance del 45 por ciento y se estima que concluirán en un periodo aproximado de dos meses, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda.
Este día concluirá la colocación de la plancha de concreto de alta resistencia en dos de los cuatro carriles que comprende el tramo de aproximadamente 100 metros lineales, desde el entronque con la calle Tepic hacia el norte, y mañana iniciaremos los trabajos en los dos carriles restantes, explicó.
Se han cumplido las indicaciones del alcalde Juan Francisco Gim Nogales de habilitar espacios para la movilidad mientras continúan los trabajos. Además, el Departamento de Tránsito Municipal ha brindado apoyo diariamente para mantener el control vehicular en la zona, precisó.
Podemos asegurar que los dos carriles donde ya se colocó el pavimento podrán habilitarse para la circulación en aproximadamente dos semanas, lo que permitirá mejorar la seguridad y agilizar el tránsito vehicular y peatonal, afirmó.
Finalmente, destacó que el desarrollo de las labores se ajusta a los pronósticos meteorológicos, debido a que no es posible trabajar en el interior del embovedado durante las lluvias, ya que hacerlo representaría un riesgo para la integridad del personal de la empresa constructora.