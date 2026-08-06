Reparación del socavón en la Plutarco Elías Calles avanza conforme al programa de obra

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La rehabilitación registra un avance del 45 por ciento; autoridades estiman concluir los trabajos en dos meses y reabrir parcialmente la circulación en las próximas semanas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 04:44 PM.