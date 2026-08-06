Resuelve alcalde bloqueo en Fuente de Piedra con diálogo y compromisos

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales atendió personalmente a los residentes que mantenían bloqueada la calle Circuito Antequera, logrando acuerdos para restablecer la circulación mientras el Ayuntamiento analiza la solicitud de acceso controlado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 01:32 PM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 01:34 PM.