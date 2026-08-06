Resuelve alcalde bloqueo en Fuente de Piedra con diálogo y compromisos

Con el propósito de escuchar directamente a las familias y construir una solución mediante el diálogo, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales recorrió las vialidades de la colonia Fuente de Piedra, donde atendió los planteamientos de los vecinos que desde el día anterior mantenían cerrada la calle Circuito Antequera en Nogales, Sonora.
Durante la visita, el presidente municipal escuchó las necesidades de los residentes, supervisó las condiciones del sector y dio puntual seguimiento a cada uno de los señalamientos relacionados con movilidad, seguridad y servicios públicos.
Como resultado del encuentro, los vecinos acordaron retirar la obstrucción y restablecer la circulación, mientras que el Gobierno de la Ciudad asumió el compromiso de analizar jurídica y técnicamente la solicitud para convertir la vialidad en una zona de acceso controlado. La resolución será presentada por escrito el próximo viernes, procurando una alternativa que beneficie a las familias sin afectar a terceros, a la Universidad para el Bienestar ni a las colonias aledañas.
El director Jurídico del Ayuntamiento, Juan Manuel Ruiz Hernández, destacó que la instrucción del alcalde fue revisar cada planteamiento con responsabilidad y buscar una solución favorable para todas las partes.
Estamos trabajando en una propuesta que brinde certeza a los vecinos, garantice un acceso digno y permita mantener la movilidad del sector. El compromiso es entregar este viernes una respuesta formal, sustentada jurídica y técnicamente, bajo un esquema de diálogo y colaboración, expresó.
También se planteó la rehabilitación y equipamiento del parque de la colonia, así como la programación de una próxima jornada de esterilización para mascotas, en beneficio de las más de 400 familias que conforman este sector de la ciudad.
En representación de los residentes, René Verdugo expresó su satisfacción por la atención directa recibida y reconoció la disposición del presidente municipal y de su equipo de trabajo para establecer acuerdos.
Estamos agradecidos con el alcalde y con el Gobierno Municipal porque vinieron directamente a escucharnos. Se logró una buena mesa de diálogo y tenemos expectativas positivas de que los compromisos se cumplirán. Como comunidad también asumimos nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades, manifestó.
En el recorrido acompañaron al alcalde el director Jurídico, Juan Manuel Ruiz Hernández; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda; el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza; el director de Planeación del Desarrollo Urbano, Javier Villanueva López; el director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano Hernández, y el comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley.
El Ayuntamiento de Nogales, que preside Juan Francisco Gim Nogales, mantiene su compromiso de brindar atención cercana, respetuosa y permanente, privilegiando el diálogo ciudadano para alcanzar soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de las familias nogalenses.