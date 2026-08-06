Supervisa alcalde interconexión clave para anillo hídrico de Nogales

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El alcalde Juan Gim Nogales recorrió los trabajos de interconexión de una nueva línea de conducción que unirá los sistemas Mascareñas-Santa Cruz y Los Alisos, con el objetivo de garantizar un abastecimiento de agua más seguro y eficiente para miles de familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/08/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 06/08/2026 12:03 PM.