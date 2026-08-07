Actualizan a docentes del Cobach Nogales 1 para fortalecer la educación en el nuevo ciclo escolar

El cuerpo académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora plantel Nogales 1 se actualiza en el Marco Curricular Común para garantizar la excelencia educativa en el nuevo ciclo escolar que inicia el próximo 31 de agosto.
Como parte del proceso de recepción a estudiantes para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, del 3 al 7 de agosto se dio el mecanismo de inscripciones, con la premisa que todos los estudiantes de nuevo ingreso deben integrarse al curso propedéutico y posterior al inicio de clases oficiales.
Bajo la dirección del maestro Ernesto Félix Vaal, la institución refrendó su compromiso con la formación de los jóvenes al organizar el curso denominado “Planeación, Seguimiento y Evaluación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior” (MCCEMS), dirigido a las y los profesores de la preparatoria.
Como parte de las estrategias para un aprendizaje sólido, la capacitación fue impartida por el maestro Norberto Camacho, a quien las autoridades del plantel extendieron un agradecimiento público por su profesionalismo y disposición, al compartir metodologías innovadoras enfocadas en optimizar pilares fundamentales del quehacer docente.
En la capacitación abordaron la importancia de la planeación, con el diseño y estructuración efectiva de los contenidos educativos, así como el seguimiento con monitoreo constante del desempeño y las necesidades del alumnado en el aula, además de la evaluación con la aplicación de herramientas precisas para medir el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Agradecemos su compromiso al compartir herramientas y estrategias que contribuyen a una formación académica cada vez más sólida para nuestras y nuestros estudiantes, destacó el informe institucional del plantel.
Con este tipo de iniciativas, la dirección a cargo del maestro Félix Vaal demuestra que el trabajo no se detiene durante el periodo de receso, por el contrario, la institución se mantiene en constante preparación y actualización para cumplir su principal misión de brindar a la juventud nogalense una educación de excelencia.