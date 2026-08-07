Actualizan a docentes del Cobach Nogales 1 para fortalecer la educación en el nuevo ciclo escolar

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El personal académico recibió capacitación sobre el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, previo al inicio de clases del ciclo 2026-2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/08/2026 03:53 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 03:56 PM.