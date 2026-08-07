Asegura Policía Municipal motocicleta robada en operativo nocturno en Nogales

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Agentes de la Policía Municipal aseguraron una Vento Cross Maxx 200 que se encontraba abandonada y obstruyendo la circulación; contaba con reporte de robo desde marzo de 2023

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 02:28 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 02:31 PM.