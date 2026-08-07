Asegura Policía Municipal motocicleta robada en operativo nocturno en Nogales

Una motocicleta que contaba con reporte de robo fue localizada y asegurada por agentes municipales durante un operativo nocturno en la colonia 5 de Mayo en Nogales, Sonora.
El informe policial indica que siendo las 02:20 horas elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados al encontrarse realizando recorridos de búsqueda y localización de vehículos con reporte de robo sobre la calle 5 de mayo esquina con Alberto Figueroa.
Cuando tuvieron a la vista una motocicleta de color roja con negra la cual se encontraba en la esquina entorpeciendo la circulación en aparente estado de abandono, misma que coincidía con las características de una con reporte de robo.
Por lo que al descender de la unidad y verificar la serie se percataron que contaba con reporte de robo del 08 de marzo del 2023, por lo que fue asegurada la motocicleta de la marca Vento Cross Maxx 200 del año 2023.
Por tal motivo procedieron a su aseguramiento, dando aviso inmediato al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la motocicleta fuera remolcada a los patios del corralón del C5.