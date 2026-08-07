Avanza al 50% reparación del socavón en la Plutarco Elías Calles; prevén abrir un carril en 15 días

Los trabajos de la avenida Plutarco Elías donde las aguas de las pasadas lluvias provocaron un socavón van en tiempo y forma y se están haciendo de manera correcta, con un avance del 50 por ciento próximamente.
El Ingeniero Jorge Medina, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Nogales, Sonora, explicó la necesidad de invertir tiempo y recursos a esa zona de la ciudad que requería de atención completa con los mejores materiales.
Aquí nos encontramos donde sucedió el socavón un fin de semana en la calle Tepic y la calle Elías, pues no hemos dejado de trabajar, ya se está colocando la superficie de rodamiento de concreto hidráulico, aquí estamos colocando un concreto hidráulico MR45 con una resistencia rápida a tres días.
Es un concreto de alta resistencia y tiene un secado rápido para que los vehículos puedan circular, no esperar 28 días para la circulación de los vehículos.
La superficie que está abajo del concreto, tuvimos que mejorarla a través de compuestos de un suelo cemento, se hicieron estudios con un laboratorio, cada vez que se coloca concreto hidráulico pues se hacen las pruebas de laboratorio para que tenga la capacidad correspondiente en donde se va a colocar, informó Medina Esqueda.
Es un concreto de alta resistencia y tiene un secado rápido para que los vehículos puedan circular, no esperar 28 días para la circulación de los vehículos.
La superficie que está abajo del concreto, tuvimos que mejorarla a través de compuestos de un suelo cemento, se hicieron estudios con un laboratorio, cada vez que se coloca concreto hidráulico pues se hacen las pruebas de laboratorio para que tenga la capacidad correspondiente en donde se va a colocar, informó Medina Esqueda.
Sí era muy importante realizar el levantamiento de este concreto que quedó en mal estado, porque si no lo hacíamos de esa manera, al año o al año y medio ya íbamos a tener todas estas losas levantadas también, y ahorita que está el socavón también en reparación, como podrás observar al fondo pues ahí está la gente trabajando, ya llevamos un avance de un 50 por ciento aproximadamente.
La lluvia pues sí nos ha afectado un poquito porque al trabajar dentro del embovedado pues estamos muy en contacto con Protección Civil, con la comandante Julia, que ellos son los que nos dicen los pronósticos, sacan a los muchachos si ven que hay lluvias, y sí ha afectado un poquito, pero no hemos quitado el dedo del renglón y aquí pues estamos, aquí trabajando cuando sea, acentuó.
Las indicaciones del alcalde es que se abran dos carriles o uno a la brevedad posible, siempre y cuando se cuiden las medidas de seguridad, tanto para el automovilista, para el peatón y para los mismos trabajadores de la construcción, consideramos que podemos abrir un carril de aquí a 15 días, porque vamos a aprovechar que ya estamos trabajando para mejorar el crucero de la Tepic y de Elías, porque si no lo hacemos, de aquí a dos o tres años también vamos a tener una situación parecida, dijo.
La lluvia pues sí nos ha afectado un poquito porque al trabajar dentro del embovedado pues estamos muy en contacto con Protección Civil, con la comandante Julia, que ellos son los que nos dicen los pronósticos, sacan a los muchachos si ven que hay lluvias, y sí ha afectado un poquito, pero no hemos quitado el dedo del renglón y aquí pues estamos, aquí trabajando cuando sea, acentuó.
Las indicaciones del alcalde es que se abran dos carriles o uno a la brevedad posible, siempre y cuando se cuiden las medidas de seguridad, tanto para el automovilista, para el peatón y para los mismos trabajadores de la construcción, consideramos que podemos abrir un carril de aquí a 15 días, porque vamos a aprovechar que ya estamos trabajando para mejorar el crucero de la Tepic y de Elías, porque si no lo hacemos, de aquí a dos o tres años también vamos a tener una situación parecida, dijo.
Definitivamente, sí sabemos que este tipo de trabajo produce bastantes afectaciones, pero lo estamos haciendo de la manera correcta, con las especificaciones del concreto, con las pruebas de laboratorio correspondientes y ya pronto vamos a abrir ya un carril. Sabemos que son afectaciones para algunos comerciantes también, pero nosotros estamos atendiendo, qué más nos hubiera gustado que no hubiera sucedido esto, pero hacemos lo que nos corresponde hacer, nuestra obligación y responsabilidad, y lo estamos haciendo con mucho gusto, culminó.