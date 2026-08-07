Avanza al 50% reparación del socavón en la Plutarco Elías Calles; prevén abrir un carril en 15 días

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Los trabajos incluyen la colocación de concreto hidráulico de alta resistencia y el reforzamiento de la superficie, con el objetivo de garantizar una reparación segura y duradera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/08/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 04:52 PM.