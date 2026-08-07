Buscan fortalecer talento especializado ante el crecimiento de la industria de semiconductores

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La Dirección Municipal de Educación y representantes de ADyCA analizaron la incorporación del municipio al Foro Sonora–Arizona para el Desarrollo de Talento Tecnológico Especializado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/08/2026 02:31 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 03:25 PM.