Buscan fortalecer talento especializado ante el crecimiento de la industria de semiconductores

En un esfuerzo por posicionar a la comunidad frente a los retos de la industria global, la Dirección Municipal de Educación, encabezada por el maestro Edgar Valadez Valdez, sostuvo una mesa de trabajo enfocada en el desarrollo de talento especializado para la región fronteriza.
El encuentro contó con la participación del profesor Gerardo Soto, titular del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, así como con una comitiva de representantes de la asociación de Adiestramiento y Capacitación Industrial y de Negocios (ADyCA).
El diálogo central de esta reunión se enfocó en el Foro Sonora–Arizona para el Desarrollo de Talento Tecnológico Especializado, un proyecto binacional de gran calado.
Las autoridades y representantes empresariales analizaron las estrategias para integrar activamente al municipio en esta iniciativa, la cual tiene como objetivo principal preparar a las nuevas generaciones para el futuro de la industria de los semiconductores, un sector clave para el crecimiento económico de la macrorregión.
A través de estos acercamientos, la dependencia municipal fue invitada a formar parte integral de este esfuerzo conjunto. Por su parte, la Dirección de Educación reiteró su visión de trabajo al reafirma el compromiso de seguir el fortalecimiento de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo educativo, tecnológico y económico en la comunidad, al destacar que la preparación académica es el puente hacia mejores oportunidades para la región.
Bajo la visión de construir una frontera de todos, estas gestiones interinstitucionales buscan garantizar que el sector estudiantil local adquiera las herramientas necesarias para competir y liderar en los mercados industriales del mañana.