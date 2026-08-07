Cruzar arroyos durante lluvias pone vidas en riesgo: Tránsito

El Ayuntamiento de Nogales reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar arroyos ni vialidades con corrientes de agua durante las lluvias, debido al riesgo que estas acciones representan tanto para la ciudadanía como para los cuerpos de emergencia.
El jefe del Departamento de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, informó que la noche del miércoles un motociclista fue arrastrado por la corriente en el arroyo de la calle 5 de Febrero, luego de ignorar las recomendaciones preventivas emitidas por las autoridades.
Gracias a la intervención oportuna del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez”, el ciudadano fue rescatado con vida mediante un operativo que implicó un alto nivel de riesgo para los elementos participantes.
Cruzar un arroyo durante una lluvia no solo pone en peligro a quien toma esa decisión, sino también a los bomberos, policías y rescatistas que deben intervenir para salvarle la vida. Ningún destino ni ninguna prisa justifican exponerse de esa manera, señaló Estrada Muñiz.
Además, el agua puede ocultar piedras, ramas, basura, sedimentos y otros objetos capaces de detener un vehículo o provocar que motociclistas, ciclistas y peatones pierdan el equilibrio, con consecuencias que pueden ser fatales.
Es importante comprender que una corriente aparentemente ligera puede arrastrar una motocicleta o un automóvil. Por eso pedimos a la ciudadanía que respete los cierres viales y atienda las indicaciones de los elementos desplegados en las zonas de riesgo, agregó el jefe de Tránsito Municipal.
Estrada Muñiz recordó que desobedecer las indicaciones de las autoridades durante una situación de emergencia constituye una falta administrativa y genera riesgos innecesarios para quienes participan en las labores de rescate.
Durante la temporada de lluvias continuarán los recorridos preventivos, los cierres temporales de vialidades y la presencia de elementos de Seguridad Pública y Tránsito en los puntos considerados de mayor riesgo.