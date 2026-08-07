Cruzar arroyos durante lluvias pone vidas en riesgo: Tránsito

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El hombre fue rescatado con vida por Bomberos luego de ser arrastrado por la corriente en la calle 5 de Febrero; fue presentado ante el juez cívico por desobedecer las indicaciones de las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 11:43 AM.