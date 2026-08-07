Detienen en Nogales a hombre requerido por autoridades de Estados Unidos para extradición

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La AMIC e INTERPOL México cumplimentaron una orden de detención provisional contra Édgar Aurelio “N”, de 30 años, quien es requerido por una corte de Pensilvania por diversos delitos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 10:36 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 10:43 AM.