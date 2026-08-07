Detienen en Nogales a hombre requerido por autoridades de Estados Unidos para extradición

Como resultado de un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e INTERPOL México, fue cumplimentada una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Edgar Aurelio “N”, de 30 años, originario de Nogales, Sonora.
La captura se realizó en la colonia El Manantial, en Nogales, Sonora, derivado de labores de inteligencia, gabinete y campo que permitieron ubicar al imputado y ejecutar el mandato judicial sin incidentes.
De acuerdo con las investigaciones, Édgar Aurelio “N” es identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia con presencia en la región y es requerido por autoridades de los Estados Unidos de América.
El detenido cuenta con una orden de arresto emitida el 12 de febrero de 2025 por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania, por hechos que, conforme a la legislación mexicana, guardan identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud, e introducción clandestina de armas de fuego. Por lo anterior, existe en su contra un procedimiento de extradición para ponerlo a disposición de las autoridades requirentes.
Tras su captura, fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México para su internamiento en el centro correspondiente, donde continuará el procedimiento legal de extradición conforme a los mecanismos de cooperación internacional vigentes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades federales e internacionales para localizar, detener y poner ante la justicia a quienes pretendan evadir la acción de la ley, fortaleciendo la cooperación binacional en el combate a la delincuencia organizada.