Diputada Azalia Guevara gestionará recursos para barda perimetral en Cecytes Nogales

Autoridades del plantel Cecytes Nogales 1 recibieron este viernes a la diputada local Azalia Guevara para formalizar la entrega de un proyecto ejecutivo, el cual contempla la edificación de continuidad a una barda perimetral urgente para la institución en Nogales, Sonora.
El director del plantel, Mauricio Pérez Gámez, en conjunto con el coordinador académico, Marco Efrén Rivera Cabrera, presentaron el documento técnico a la legisladora, previo acercamiento en busca de canalizar el bien común y privilegiar la seguridad en la infraestructura escolar.
El propósito principal del encuentro es que la diputada promueva y gestione los fondos económicos necesarios ante el Congreso del Estado, de modo que el recurso quede etiquetado dentro del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027, toda vez también el interés del gobernador Alfonso Durazo en la materia.
La obra, que consta de un muro de contención, representa una necesidad apremiante para la escuela ubicada en el sector Lomas de Nogales 2, toda vez que, en cada período de lluvias evidencian vulnerabilidades en el terreno y provocan una situación de riesgo al interior.
Con la solicitud formal en manos de la legisladora, la comunidad escolar confía en concretar la construcción a la brevedad y garantizar así un entorno seguro para todos los estudiantes y el personal docente frente a futuras eventualidades climatológicas.
A decir de Azalia Guevara, en base a la experiencia de otras gestiones similares, se lleva la petición formal acompañada de un proyecto ejecutivo, que le permite sostener y agilizar la solicitud ante las instancias correspondientes en materia de infraestructura educativa.