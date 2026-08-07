Diputada Azalia Guevara gestionará recursos para barda perimetral en Cecytes Nogales

...

Autoridades del plantel entregaron a la diputada Azalia Guevara un proyecto ejecutivo para gestionar recursos que permitan atender las condiciones de riesgo en la infraestructura escolar.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/08/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 03:48 PM.