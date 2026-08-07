Encienden luminarias del campo de fútbol en Nogales tras una década de gestión

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Autoridades municipales y federales inauguraron el sistema de iluminación del campo de fútbol once, una obra que permitirá ampliar los horarios de uso y beneficiará a cientos de deportistas de la colonia La Mesa

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/08/2026 11:45 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 11:48 AM.