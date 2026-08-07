Encienden luminarias del campo de fútbol en Nogales tras una década de gestión

Con el propósito de beneficiar a las juventudes y fomentar la práctica deportiva, autoridades municipales y federales encendieron las nuevas luminarias del campo de fútbol once en la Unidad Deportiva Bicentenario, ubicada en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
El director del Instituto del Deporte de Nogales, Marco Alonso Martínez Rodríguez, encabezó el acto oficial y, en su mensaje, destacó la importancia de concretar un proyecto que los vecinos solicitaron por más de diez años, al resaltar el acompañamiento de la regidora Leticia Calderón, presidenta de la Comisión del Deporte en el Cabildo.
Soñamos con esto hace mucho tiempo, existen promotores, delegados y presidentes de liga que buscan siempre el beneficio del deportista, expresó el titular del Instituto del Deporte durante el encendido inaugural.
Estamos llevando a cabo esta gran esta gran obra que es iniciar la primera parte que es alumbrar lo que es el campo de fútbol, soccer que se encuentra a un costado de la pista de atletismo y para esto pues me encuentro aquí con supervisores de obra, con la constructora, con quien se encargó de hacer todos los detalles y el gran reto de llevar a cabo y poder iluminar esta unidad deportiva, agregó.
Estamos llevando a cabo esta gran esta gran obra que es iniciar la primera parte que es alumbrar lo que es el campo de fútbol, soccer que se encuentra a un costado de la pista de atletismo y para esto pues me encuentro aquí con supervisores de obra, con la constructora, con quien se encargó de hacer todos los detalles y el gran reto de llevar a cabo y poder iluminar esta unidad deportiva, agregó.
Con los detalles técnicos de la obra, los ingenieros a cargo de la empresa contratista Kohuma, Alexis Romero y Aldo Valdez, junto al supervisor técnico de Sedatu, Oscar Sosa, explicaron los alcances de la electrificación del recinto, al precisar iluminación de alto rendimiento con instalación de seis postes equipados con dos reflectores de 500 watts cada uno.
A fin de garantizar seguridad y normativa, explicaron la colocación de registros eléctricos para mantenimiento cada 45 metros y tierras físicas en el perímetro, además de capacidad eléctrica con la habilitación de un centro de control con dos derivaciones y protectores termomagnéticos de 60 amperes, alimentados con cable calibre 4 desde la línea principal de la calle, al agregar mejoras adicionales en la rehabilitación total de las porterías de la cancha.
El ámbito femenil también gana terreno con esta inauguración, Andrea López, presidenta del club Gladiadores, celebró la oportunidad de enseñar fútbol soccer a las nuevas generaciones. De igual forma, Valentina “Lupita”, promotora de atletismo, solicitó extender estos trabajos para iluminar la pista de tartán, con el fin de que cada disciplina cuente con áreas adecuadas en horarios nocturnos.
Incluso disciplinas distintas mostraron unidad en la ceremonia, Kevin Jassiel, entrenador de boxeo, reconoció los avances en materia deportiva para la ciudad, mientras que el encargado de las instalaciones, Don Pedro, confirmó que la afluencia de atletas crecerá de forma exponencial gracias a la luz artificial.