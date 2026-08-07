Exhortan a trasladar mascotas con cinturón, arnés o jaula para evitar accidentes

La Comisaría General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal exhortó a la ciudadanía a trasladar a perros, gatos y otras mascotas en jaulas transportadoras o aseguradas con cinturón o arnés de seguridad, como lo establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nogales, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger tanto a los animales como a los ocupantes de los vehículos.
El comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, explicó que esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 57, fracción XIII, del Bando de Policía y Gobierno.
Las mascotas no deben viajar sueltas dentro de los vehículos, ya que pueden provocar distracciones al conductor o sufrir lesiones en caso de un frenado repentino o accidente. El uso de jaulas transportadoras, cinturones o arneses permite brindarles mayor seguridad, señaló.
Cuidar a nuestras mascotas también significa trasladarlas de manera adecuada. La prevención es una responsabilidad compartida y contribuye a proteger la integridad de todas las personas que viajan en el vehículo, expresó.