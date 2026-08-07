Exhortan a trasladar mascotas con cinturón, arnés o jaula para evitar accidentes

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Seguridad Pública de Nogales recordó que los animales no deben viajar sueltos dentro de los vehículos, conforme al Bando de Policía y Gobierno, para proteger a las mascotas y evitar distracciones al conductor

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 11:23 AM.