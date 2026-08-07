Inician medición de 900 lotes para dar certeza jurídica a familias de Nogales

Con el propósito de brindar certeza jurídica al patrimonio de cientos de familias nogalenses, personal técnico del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en coordinación con la Sindicatura Municipal, inició la medición de alrededor de 900 lotes irregulares ubicados en las colonias Lomas de Nogales Uno y Dos y en el sector Ferrocarrilera.
La síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, explicó que estas acciones forman parte de un programa nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de los gobiernos estatal y municipal.
Este programa tiene como principal objetivo brindar certeza jurídica a las familias que, por distintas circunstancias, mantienen sus propiedades en condición irregular, permitiéndoles contar con un documento que respalde legalmente su patrimonio, señaló.
Soto Gracia también visitó un módulo de recepción de documentos instalado en un domicilio del sector localizado en las inmediaciones del arroyo Los Nogales, donde constató que el procedimiento se desarrollara conforme a la planeación establecida.
La síndica municipal informó que el programa nacional de escrituración, gestionado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, contempla una cláusula mediante la cual la persona beneficiaria podrá designar a quien heredará la propiedad una vez regularizada.
Asimismo, explicó que algunos terrenos asentados en los márgenes del arroyo fueron excluidos del programa por la Coordinación Estatal de Protección Civil, debido a que su ubicación representa un riesgo para la integridad de las familias.
Precisó que existen lotes y viviendas con más de 30 años de antigüedad cuyos posesionarios, mediante este proceso, podrán obtener certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles.
Añadió que, una vez concluidos los trabajos de campo y la revisión de la documentación correspondiente, las personas beneficiarias podrían recibir sus títulos de propiedad en un periodo aproximado de dos meses.
Finalmente, algunas de las familias incorporadas al programa agradecieron a la síndica municipal, al alcalde Juan Francisco Gim Nogales, al gobernador Alfonso Durazo Montaño y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar acciones que contribuyen a proteger y consolidar su patrimonio.