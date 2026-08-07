Inician medición de 900 lotes para dar certeza jurídica a familias de Nogales

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INSUS y Sindicatura Municipal realizan trabajos técnicos en Lomas de Nogales Uno y Dos y Ferrocarrilera, como parte del programa de regularización y escrituración de predios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 12:00 PM.