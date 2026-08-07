Jauría de perros callejeros ataca y lesiona a hombre en la colonia Buenos Aires

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El afectado, de 51 años, fue mordido en la pantorrilla por uno de tres perros que lo interceptaron mientras caminaba por la calle Sierra Mariquita

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 04:46 PM.