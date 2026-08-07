Jauría de perros callejeros ataca y lesiona a hombre en la colonia Buenos Aires

Una nueva víctima de jauría de perros callejeros deja a un hombre adulto con lesiones tras ser atacado en hechos ocurridos en la colonia Buenos Aires de esta frontera de Nogales.
De acuerdo con los datos oficiales fue a las 10:00 horas que elementos de la Policía Municipal comisionados a la unidad de protección y bienestar animal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Sierra Mariquita de dicho sector donde reportaban a una persona lesionada por mordedura de perros.
En el sitio los agentes se entrevistaron con Juan J. de 51 años, el cual les manifestó que momentos antes al caminar por dicho lugar le salieron al paso tres perros de talla mediana de diferentes razas los cuales aparentemente no tienen dueño, siendo uno de ellos quien lo mordió en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, para después irse los perros para diferentes partes.
Ante lo sucedido los agentes trasladaron al afectado ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar informando del caso a las autoridades competentes.
Se desconoce hasta el momento que acciones tomaron las autoridades o el mismo Centro de Atención Felina y Canina de la ciudad.