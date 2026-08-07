Julia Huerta destaca avance de las mujeres en la política durante Diálogos por la Transformación

En el marco de las asambleas y Diálogos por la Transformación, Julia Huerta visitó la colonia Bellavista en Nogales, Sonora, donde fue recibida afectuosamente por las y los vecinos. Durante su recorrido, destacó el momento histórico que vive el país en materia de equidad de género y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la comunidad.
Bajo la consigna de que “Es tiempo de mujeres”, Julia Huerta enfatizó que la participación política femenina es una prioridad vital para la construcción de cualquier comunidad. “Las mujeres estamos tomando los espacios que nos corresponden en la vida pública y política”, afirmó, señalando que este avance es indispensable para el desarrollo integral de la sociedad.
Como un claro ejemplo de esta transformación, mencionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como un referente y un “parteaguas en la historia del México contemporáneo”.
Huerta destacó el impacto cultural de este hecho en las nuevas generaciones:
Para las niñas, como mi sobrina de 7 años, es de lo más normal que una presidenta sea mujer.
En su mensaje a la sociedad, Julia Huerta hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto. Explicó que el movimiento busca sumar esfuerzos y “volcar las mayores y mejores capacidades en la vida pública para poder construir un Nogales, un Sonora y un país para todas y todos”. Aseguró que la visión de las mujeres es clave para encauzar el desarrollo y el mejoramiento del bienestar social.
Finalmente, agradeció el excelente recibimiento de la ciudadanía de las colonias Municipal y Bellavista hacia el movimiento de Morena, al reiterar que, como militante, su labor fundamental es seguir promoviendo los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía.
Podemos continuar trabajando, escuchando, platicando; esa es la base de Morena. Continuamos caminando, continuamos en estos Diálogos por la Transformación, precisó Julia Huerta.