Julia Huerta destaca avance de las mujeres en la política durante Diálogos por la Transformación

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Durante su visita a la colonia Bellavista, la militante de Morena resaltó que la participación femenina es fundamental para construir un mejor Nogales, Sonora y paí

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 12:12 PM.