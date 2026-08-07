Llevará Angélica Burgos jornada de salud y convivencia juvenil a La Mesa

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Angélica Burgos anunció la actividad “Mi Barrio, Mi Juventud”, que ofrecerá fisioterapia, revisión de lesiones y pláticas de salud mental el próximo 12 de agosto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 05:10 PM.