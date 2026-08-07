Llevará Angélica Burgos jornada de salud y convivencia juvenil a La Mesa

Para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, la organización Mujeres al 100 y el Comité de Jóvenes al 100, llevarán a cabo una jornada de actividades en la colonia La Mesa el próximo miércoles 12 de agosto para promover el bienestar físico, la salud mental y la convivencia familiar en Nogales, Sonora
La coordinadora en Nogales de la agrupación, Angélica Burgos informó del evento denominado “Mi Barrio, Mi Juventud” con el cual llevarán sesiones de fisioterapia y pláticas de salud mental para las y los deportistas.
La salud de nuestros jóvenes en general y principalmente de nuestros deportistas es muy importante...por ello se están impulsando estos programas con valoración fisioterapéuticas y revisión de lesiones por parte de profesionales de la salud, expresó.
El propósito de esta jornada que se realizará en las canchas de la colonia La Mesa a partir de las cinco de la tarde indicó, es promover el bienestar físico y el cuidado de la salud.
Además de promover el cuidado de la salud entre la juventud...se busca fomentar la convivencia familiar y comunitaria con una tarde de integración, recreación y atención para todos las y los asistentes, destacó