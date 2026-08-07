OOMAPAS abastece con pipas hasta 150 viviendas por semana en Las Pitayas

Como parte de la estrategia de atención a sectores que presentan necesidades específicas en el suministro de agua potable, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS) mantiene recorridos programados de pipas para garantizar el abastecimiento a las familias.
En el sector Las Pitayas, ubicado en el fraccionamiento La Mesa, el organismo atiende actualmente un promedio de hasta 150 viviendas por semana, con recorridos que se realizan dos veces por semana, de acuerdo con las condiciones y requerimientos de la zona.
Mediante este esquema, cada vivienda puede recibir hasta 2 mil 500 litros de agua por visita, siempre que cuente con la capacidad de almacenamiento necesaria para recibir dicha cantidad.
El director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, señaló que esta atención permite responder de manera directa a las familias mientras continúan las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad.
Sabemos que existen sectores que requieren una atención especial y por ello mantenemos la distribución mediante pipas como una medida de apoyo temporal, al mismo tiempo que avanzamos en obras y mejoras operativas que nos permitan fortalecer el servicio de manera permanente, expresó.
Destacó además que, de manera paralela, OOMAPAS continúa con proyectos encaminados a ampliar y mejorar la capacidad de conducción, distribución y almacenamiento de agua potable en Nogales.
Cada acción de abastecimiento representa una respuesta inmediata para las familias, pero nuestro objetivo de fondo es seguir construyendo un sistema más eficiente, con mayor capacidad y mejores condiciones para atender las necesidades presentes y futuras de la ciudad, finalizó Leonardo Sandoval Mendoza.