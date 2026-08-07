OOMAPAS abastece con pipas hasta 150 viviendas por semana en Las Pitayas

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El organismo realiza recorridos dos veces por semana y entrega hasta 2 mil 500 litros de agua por vivienda, de acuerdo con la capacidad de almacenamiento de cada familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 05:21 PM.