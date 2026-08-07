Recupera Policía Municipal 150 mil pesos y detiene a presunto responsable de fraude en Nogales

Agentes de la Policía Municipal de Nogales, Sonora lograron recuperar 150 mil pesos en efectivo y la detención de una persona señalada como responsable de un fraude en hechos registrados en la colonia centro de esta frontera.
La información compartida por seguridad pública detalla que fue alrededor de las 12:28 horas, luego de recibirse a través del 911 el reporte de un posible robo a persona en la avenida Ruiz Cortines, a la altura de un establecimiento comercial.
Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un hombre y una mujer forcejeando, donde la mujer señaló al individuo como la persona que presuntamente había despojado de dinero a un familiar, por lo que este emprendió la huida a pie.
Los agentes iniciaron su seguimiento sin perderlo de vista, hasta la avenida Álvaro Obregón donde ingresó a un restaurante en la calle Víctor Hugo, del mismo sector, donde finalmente fue asegurado por los elementos municipales.
Durante la intervención, los oficiales se entrevistaron con Miriam Angélica, de 42 años de edad, quien manifestó que se encontraba buscando a su madre, de 81 años, después de que esta saliera de su casa para acudir a una cita médica y posteriormente perdiera comunicación con ella.
La mujer dijo que localizó a su madre en compañía de dos personas desconocidas, quienes presuntamente la habrían inducido mediante engaños a retirar la cantidad de 150 mil pesos, bajo el argumento de que fungiría como aval.
Como resultado de la intervención, los agentes localizaron un maletín negro que contenía los 150 mil pesos en efectivo, cantidad que fue reconocida como propiedad de la víctima.
El hombre asegurado fue identificado como David Abraham “N”, de 48 años de edad, a quien se le hicieron saber sus derechos y, por instrucción del Centro de Atención Temprana, fue trasladado para su valoración médica y posteriormente puesto a disposición de la autoridad investigadora, instancia encargada de determinar su situación jurídica.
Tanto el dinero recuperado como el maletín quedaron a disposición de la autoridad competente como parte de las investigaciones correspondientes.
De conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y deberá ser tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.