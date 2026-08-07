Recupera Policía Municipal 150 mil pesos y detiene a presunto responsable de fraude en Nogales

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El dinero habría sido obtenido mediante engaños de una mujer de 81 años, quien fue inducida a retirarlo de una institución bancaria bajo el argumento de que fungiría como aval

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 04:31 PM.