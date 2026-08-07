Retiran basura y tierra de vialidades tras lluvias en Nogales

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El Gobierno de la Ciudad desplegó maquinaria y cuadrillas en distintos sectores para despejar calles y evitar que los residuos arrastrados por la lluvia obstruyan las rejillas del drenaje

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 11:25 AM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 11:28 AM.