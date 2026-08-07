Retiran basura y tierra de vialidades tras lluvias en Nogales

Ante la acumulación de basura, tierra y distintos residuos arrastrados por las lluvias del miércoles 5 de agosto por la noche, el Ayuntamiento de Nogales desplegó maquinaria y cuadrillas para recuperar las vialidades afectadas y prevenir obstrucciones en las rejillas del sistema de drenaje.
Por instrucciones del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, las labores comenzaron desde las primeras horas del día en distintos puntos de la ciudad, informó el director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano Hernández.
Detalló que los trabajos se concentran principalmente en la avenida Tecnológico, a la altura de la calle Natación; Camino Viejo a Cananea; la colonia Bella Vista; así como en las avenidas Ruiz Cortines y 5 de Febrero.
En estos sectores se realiza el retiro de basura, tierra y materiales acumulados, con el propósito de mantener despejadas las vialidades y favorecer el funcionamiento adecuado de las coladeras y rejillas pluviales.
Posteriormente continuaremos con la atención de áreas residenciales y fraccionamientos, con el objetivo de que la ciudad recupere la normalidad lo más pronto posible, señaló el funcionario municipal.
Finalmente, Zambrano Hernández pidió comprensión ante las posibles afectaciones temporales a la circulación y recomendó utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores, a fin de prevenir congestionamientos y permitir que el personal trabaje de manera segura y eficiente.