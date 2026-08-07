Vecinos agreden a mujer y allanan su casa para continuar la agresión

...

La víctima, de 41 años, pidió auxilio mediante el 911 luego de ser atacada presuntamente por varias personas con quienes mantiene un conflicto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 07/08/2026 04:36 PM.