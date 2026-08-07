Vecinos agreden a mujer y allanan su casa para continuar la agresión

Una mujer residente de conjunto habitacional Canoas en Nogales, Sonora, reportó que fue víctima de sus vecinos quienes la golpearon al salir de su casa y posteriormente allanaron su domicilio para continuar agrediéndola.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 16:48 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Circuito Canoas del fraccionamiento mencionado donde reportaba un allanamiento de morada y lesiones.
En el lugar se entrevistaron con Brenda de 41 años, la cual les manifestó que momentos antes tuvo una discusión con su vecina con quien tiene un conflicto, misma que la golpeó en el rostro, iniciando una pelea entre ambas.
Relató que familiares de su vecina salieron a ayudarla logrando sujetarla y golpearla en distintas partes del cuerpo entre todos, para posteriormente meterla a su domicilio donde ingresaron sin su consentimiento continuando la agresión en su contra.
Dijo que ella le pidió apoyo a su hijo para marcar al 911, siendo en esos momentos que sus agresores se retiraron del lugar.
Ante lo sucedido los agentes trasladaron ante el médico de guardia a la lesionada quien la dictaminó con lesiones, informado del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.