Imfoculta lleva cine y arte a migrantes en la Casa de la Misericordia

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Como parte de los Cursos de Verano, el instituto desarrolla talleres de cinematografía en la Casa de la Misericordia para fomentar la creatividad, expresión e integración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 09:01 AM.
En Nogales y editada el 08/08/2026 09:06 AM.