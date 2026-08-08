Imfoculta lleva cine y arte a migrantes en la Casa de la Misericordia

Con el objetivo de ampliar el acceso a la formación artística y cultural en todos los sectores de la comunidad, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) desarrolla actividades de cinematografía en la Casa de la Misericordia, espacio que brinda atención a personas migrantes.
Como parte de las actividades del Curso de Verano, la maestra María Fernanda Angulo, integrante de IMFOCULTA, comparte con niñas, niños y jóvenes las herramientas relacionadas con la creación cinematográfica, el lenguaje audiovisual y distintas formas de expresión mediante el arte del cine.
El director general de IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid González, destacó que estas acciones permiten llevar los programas culturales más allá de los espacios tradicionales y generar oportunidades de aprendizaje, creatividad e integración para quienes se encuentran temporalmente en Nogales, Sonora.
Para nosotros es muy importante que el arte y la cultura lleguen a todos los sectores. Queremos que cada niña, niño y joven tenga la oportunidad de descubrir sus capacidades, desarrollar su creatividad y encontrar en las expresiones artísticas una herramienta para comunicar, aprender y convivir, expresó.
Estamos llevando nuestros talleres y actividades a lugares donde podemos generar un impacto positivo. La cultura también significa inclusión, sensibilidad y construcción de comunidad, y ese es uno de los principios que orientan el trabajo que realizamos desde IMFOCULTA, afirmó.
El funcionario municipal resaltó que este tipo de colaboraciones fortalecen los vínculos entre las instituciones y permiten que la oferta cultural tenga un mayor alcance en Nogales.
Seguiremos abriendo espacios y generando alianzas para que el arte esté cada vez más cerca de la gente. Queremos que la cultura sea accesible y que se convierta en una oportunidad de desarrollo y crecimiento para nuestra comunidad, puntualizó Nadir Altair Del Cid González.