Ponen a prueba resistencia y orientación en Campamento de Verano Heptatlón

Como parte de las actividades formativas del Campamento de Verano Heptatlón 2026, niñas, niños y jóvenes participaron en una jornada de senderismo y orientación a campo traviesa, diseñada para fortalecer su resistencia física, capacidad de observación, disciplina y trabajo en equipo.
El recorrido inició en la colonia San Miguel y concluyó en el Periférico Oriente en Nogales, Sonora, donde las y los participantes enfrentaron distintos retos naturales que les permitieron poner en práctica sus habilidades de orientación y adaptación en terrenos de mayor complejidad.
Durante toda la actividad se contó con el acompañamiento y resguardo de elementos de Prevención del Delito, Bomberos y Protección Civil, quienes mantuvieron vigilancia permanente para garantizar la seguridad de las y los participantes. La jornada concluyó sin incidentes.
La actividad fue coordinada por el comandante del Grupo Heptatlón, Francisco Cota, quien destacó la importancia de impulsar experiencias que permitan a niñas, niños y jóvenes desarrollar disciplina, confianza y capacidad para enfrentar retos en un entorno seguro.
Además del acondicionamiento físico, el recorrido permitió reforzar habilidades relacionadas con la percepción del entorno, la orientación y el uso de los sentidos, promoviendo también la convivencia y el compañerismo entre las y los asistentes.
El Ayuntamiento de Nogales reconoció el apoyo de la Universidad Hispana, institución que se sumó a esta actividad mediante la entrega de bebidas hidratantes para las y los participantes.
A través de este tipo de acciones, el Campamento de Verano Heptatlón 2026 continúa promoviendo actividades recreativas y formativas que contribuyen al desarrollo integral de la niñez y juventud nogalense.