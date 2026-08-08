Ponen a prueba resistencia y orientación en Campamento de Verano Heptatlón

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Niñas, niños y jóvenes participaron en una jornada de senderismo y campo traviesa bajo el resguardo de Bomberos, Protección Civil y Prevención del Delito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 09:09 AM.
En Nogales y editada el 08/08/2026 09:15 AM.