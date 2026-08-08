Preparatoria Municipal fortalece atención e inclusión antes del nuevo ciclo escolar

Previo al inicio del nuevo periodo escolar cuatrimestral, personal docente y administrativo de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” participó en dos cursos de capacitación orientados a fortalecer la atención, inclusión y calidad educativa que se brinda a las y los estudiantes en Nogales, Sonora.
La directora del plantel, Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, informó que la institución mantiene una matrícula sólida y que para este ciclo escolar se inscribieron 900 jóvenes, de los cuales 240 pertenecen a la extensión La Mesa, cifra que refleja la confianza de las familias en la oferta educativa de la Preparatoria Municipal.
Explicó que, antes del inicio de clases previsto para el lunes 10 de agosto, docentes y personal administrativo participaron en dos jornadas de capacitación. La primera estuvo a cargo de Abigail Molina, quien abordó temas relacionados con la salud mental y el manejo de las emociones, mientras que María Isabel Quiroz impartió capacitación en Lengua de Señas Mexicana y escritura braille.
Queremos seguir fortaleciendo el área de inclusión, ya que cada cuatrimestre recibimos a estudiantes con discapacidad auditiva o visual. Por eso es tan importante brindar a nuestro personal las herramientas necesarias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecer una atención adecuada a cada estudiante, explicó Gutiérrez Gómez.
Gutiérrez Gómez destacó que, con el respaldo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, se ha logrado mantener una matrícula favorable y fortalecer el nivel académico de la Preparatoria Municipal, además de ampliar las herramientas de atención e inclusión para su comunidad estudiantil.