Preparatoria Municipal fortalece atención e inclusión antes del nuevo ciclo escolar

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La institución capacitó a su personal docente y administrativo previo al regreso a clases, al tiempo que reportó una matrícula de 900 estudiantes para el nuevo periodo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 08:49 AM.
En Nogales y editada el 08/08/2026 08:53 AM.