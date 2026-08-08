Refuerzan infraestructura urbana en el sur de Nogales con obras en vialidades y servicios

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Obras Públicas, Imagen Urbana y OOMAPAS realizan trabajos de bacheo, mantenimiento de áreas verdes, rejillas pluviales e infraestructura hidrosanitaria en distintos fraccionamientos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 09:27 AM.
En Nogales y editada el 08/08/2026 09:31 AM.