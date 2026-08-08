Refuerzan infraestructura urbana en el sur de Nogales con obras en vialidades y servicios

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, cuadrillas de las áreas de Obras Públicas, Imagen Urbana y OOMAPAS realizan trabajos de mejoramiento urbano en los fraccionamientos Fuente de Piedra, Las Acacias y Residencial Los Altos, al sur de la ciudad.
La directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, realizó un recorrido por la zona donde se llevan a cabo estas acciones y señaló que los trabajos se desarrollan de manera coordinada entre las dependencias involucradas, cada una dentro del ámbito de su competencia.
Explicó que las labores incluyen mantenimiento de áreas verdes y recreativas, atención a vialidades y acciones relacionadas con la infraestructura hidrosanitaria del sector.
Después de la reunión que sostuvo el presidente municipal con los vecinos del área, de manera inmediata iniciamos con estas labores, que incluyen una jornada intensiva de bacheo en el camino de acceso a la Universidad de Sonora (UNISON) y al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), además del mantenimiento a las rejillas pluviales, explicó.
Verdugo Castro agregó que también se ejecutan trabajos en otros sectores de la ciudad, entre ellos La Mesa, Lomas de Anza y Lomas de Nogales, así como en distintas colonias que recientemente resultaron afectadas por las lluvias.