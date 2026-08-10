Amplía Preparatoria Municipal infraestructura educativa con nueva aula en La Mesa

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La obra representa la conclusión de la tercera etapa de construcción del plantel y permitirá recibir en mejores condiciones a más de 900 estudiantes durante el nuevo ciclo escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/08/2026 10:28 AM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 10:31 AM.