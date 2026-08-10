Amplía Preparatoria Municipal infraestructura educativa con nueva aula en La Mesa

Con el compromiso de garantizar espacios educativos de calidad y capacidad suficiente para el próximo ciclo escolar, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, en su plantel La Mesa, anunció la conclusión y entrega oficial de una nueva aula, obra que marca el exitoso cierre de su tercera etapa de construcción.
El proyecto, entregado en tiempo y forma para recibir a sus estudiantes en este regreso a clases, se materializó bajo el liderazgo y las gestiones de la Directora General de la institución, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, quien ha mantenido como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura educativa para beneficio de la juventud nogalense.
Desde una sinergia institucional y comunitaria, la edificación de este nuevo espacio fue posible gracias a la suma de voluntades y recursos a través del programa “Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios”.
La obra refleja un esfuerzo coordinado en distintos niveles con el impulso del Gobierno del Estado de Sonora mediante el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) y estrecha coordinación con el Ayuntamiento a través del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) y la activa participación de la comunidad escolar.
Este nuevo espacio representa un paso más en el crecimiento de nuestra institución y nos permitirá ampliar y mejorar nuestras instalaciones para brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes, estando preparados para recibir a más integrantes, destacó la directora Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez.