Ataca presuntamente con un hacha a su padre y lo deja gravemente herido en la San Carlos

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Un hombre de 54 años sufrió una herida en el rostro que pone en riesgo su vida tras ser agredido presuntamente por su hijo, de 32 años, dentro de su domicilio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 11:40 AM.