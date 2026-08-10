Ataca presuntamente con un hacha a su padre y lo deja gravemente herido en la San Carlos

Un hombre de 54 años resultó gravemente lesionado luego de ser atacado con un hacha presuntamente por su propio hijo, de 32 años, en un domicilio de la colonia San Carlos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte, la víctima se encontraba en su vivienda cuando su hijo lo lesionó en el rostro, aparentemente sin motivo. El hombre dijo que tomó un barrote para defenderse y logró salir del domicilio.
El lesionado fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y posteriormente trasladado al Hospital IMSS-Bienestar, donde médicos le diagnosticaron una herida cortante en el rostro que sí pone en peligro su vida.
Hasta el momento se desconoce si el agresor fue detenido por las autoridades.