Compassion Home pide donación de pantalones para apoyar a personas en situación vulnerable

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La organización solicita pantalones de hombre en tallas 28, 30, 32 y 34 para complementar la entrega de ropa limpia que realiza durante sus jornadas comunitarias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/08/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 04:47 PM.