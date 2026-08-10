Compassion Home pide donación de pantalones para apoyar a personas en situación vulnerable

Con el objetivo de mantener y fortalecer la atención humanitaria a quienes más lo necesitan, la organización de la sociedad civil sin fines de lucro Compassion Home México, dirigida en esta frontera por Bigvai Flores Ballinas, lanzó una convocatoria solidaria dirigida a la comunidad nogalense para la recolección exclusiva de pantalones de hombre.
Bajo el lema “¡Tu apoyo transforma vidas!”, la organización busca recolectar prendas en buen estado para personas en condición de calle y extrema vulnerabilidad.
Específicamente, solicitan pantalones en las tallas 28, 30, 32 y 34, al precisar que cada donación va más allá de lo material, pues cada prenda entregada lleva consigo “dignidad, esperanza y amor”.
Las y los ciudadanos interesados en sumarse a esta noble causa pueden hacer la entrega de sus aportaciones de manera muy accesible en sus jornadas comunitarias los días martes, jueves y sábados en horario de las 10:00 a 12:00 horas, directamente en el monumento conocido como el “Monobichi” o en las instalaciones oficiales de la organización.
Compassion Home se ha consolidado como un pilar de apoyo para las personas vulnerables durante los aproximadamente ocho años que llevan de operación humanitaria en la ciudad. Su labor principal se centra en el servicio de comedor comunitario, instalado los días martes, jueves y sábados en la plaza de la dupla escultórica a Benito Juárez.
Este vital apoyo alimentario se complementa de manera integral cada sábado con el programa de regadera móvil en el mismo espacio público, donde, a través de este servicio, las y los beneficiarios tienen la oportunidad de acceder a aseo personal, cortes de cabello y, fundamentalmente, una dotación de ropa limpia, por lo que es precisamente para sostener este último esfuerzo la actual colecta de pantalones.