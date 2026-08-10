Conductor ebrio agrede a policía y su padrastro intenta impedir el arresto

Un conductor ebrio y su padrastro fueron detenidos por la Policía Municipal luego de resistirse a ser arrestados en hechos ocurridos en la colonia Altamira en Nogales, Sonora.De acuerdo con el reporte policial fue a las 09:35 horas que elementos de la Policía y Tránsito Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Astolfo R. Cárdenas, de dicho sector observaron al conductor de una vagoneta Chevrolet conducir y hablar por celular.
Al marcar el alto, el conductor detuvo su marcha en sobre la avenida Ruiz Cortines a la altura de la entrada a la colonia La Brisa, haciendo de su conocimiento sobre el acto de molestia, percatándose que despedía un fuerte aliento alcohólico sin dejar de hablar por el celular, haciendo de su conocimiento que sería presentado ante el médico de guardia, para determinar si era apto o no para conducir.
El parte detalla que el sujeto hizo caso omiso a las indicaciones, arribando al lugar un masculino quien dijo ser padrastro de la persona intervenida, insultando a los oficiales alterando el orden público, haciendo de su conocimiento los agentes que no entorpeciera la labor de los oficiales.
Fue cuando intentaron colocar los candados de mano al conductor de nombre Jesús I. "N" de 22 años que se abalanzó en contra de los oficiales logrando golpear el rostro de uno de ellos, por lo que comenzó el forcejeo para colocarle los candados de mano, siendo auxiliado por su padrastro, quien jaló por la espalda a uno de los oficiales para impedir el arresto.
Finalmente, ambas personas fueron detenidas con el uso de la fuerza pública siendo el de nombre Carlos A. "N" de 54 años, padrastro del conductor quien también fue detenido quedando los dos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, siendo el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.