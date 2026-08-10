Conductor ebrio agrede a policía y su padrastro intenta impedir el arresto

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El joven de 22 años fue detenido junto con su padrastro, quien intervino durante el forcejeo para evitar que los agentes lo arrestaran en la colonia Altamira

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 04:00 PM.