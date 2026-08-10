Destinan 7.6 mdp para rehabilitar el estadio Alberto Hoeffer y concluirlo este 2026

La aprobación de una inversión de 7.6 millones de pesos para la rehabilitación del icónico estadio Dr. Alberto Hoeffer, con la meta de concluir la obra en este 2026, junto a un incremento del 53% en ingresos contable, destacaron como los puntos que se pusieron a consideración de los integrantes del comité técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
El proyecto de modernización de la infraestructura deportiva busca transformar el antiguo espacio en un centro moderno y seguro, conservando algunos de sus históricos elementos ondulatorios en la fachada, pero integrando acabados contemporáneos e iluminación de bajo consumo, que brinden en conjunto una nueva cara a este conocido centro de competencia.
Para concretar esta obra de beneficio colectivo antes de que finalice el año, se autorizó una transferencia de 7 millones 604 mil 829.51 pesos, lo que permitirá ejecutar la remodelación integral de manera acelerada y sin contratiempos.
Los trabajos físicos contemplan el refuerzo estructural de los muros perimetrales, la construcción de una nueva explanada con detalles decorativos de arraigo, módulos de taquillas renovados y la habilitación de rampas diseñadas para garantizar una mejora en la accesibilidad al recinto, desde diferentes puntos de la avenida Tecnológico y zonas cercanas.
A la par de esta autorización el director del comité Carlos Huerta Rivera, presentó el informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, en donde de acuerdo con el titular se reflejó finanzas sanar, en donde reportó una disminución del 48.8% de los pasivos totales y una reducción del 25% en los gastos generales del fideicomiso en comparación al mismo periodo del año anterior.
Por lo que indicó que, a pesar del mayor gasto en inversión en el primer semestre del 2026, se generó un 191% en el resultado del ejercicio, lo que aporta al valor superior de 2,260 millones de pesos del parque, lo que respalda sin ningún problema los proyectos en los plazos proyectados, sin perder de vista la meta en recaudación de 500 mil dólares al mes una vez terminada la administración.
Cabe mencionar que dentro de la sesión los miembros del comité, solicitaron entre otras cuestiones, el ajuste de diferentes conceptos por temas de accesibilidad, así como mejoras generales de algunas zonas del estadio, sin embargo, se aclaró este primer borrador este sujeto a cambios argumentados, previos al proceso de licitación, por lo que algunos de los detalles y conceptos pueden cambiar, bajo la aprobación del mismo órgano colegiado.