Destinan 7.6 mdp para rehabilitar el estadio Alberto Hoeffer y concluirlo este 2026

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El Comité Técnico del FOPIN aprobó la inversión para modernizar el histórico recinto deportivo, con obras de accesibilidad, reforzamiento estructural y renovación de sus principales áreas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/08/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 05:04 PM.