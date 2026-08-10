Detienen a empleada de Panamericano tras intentar sustraer 150 mil pesos

Una mujer empleada de Panamericano fue detenida por la policía tras apoderarse de 150 mil pesos que intentó robar en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que fue a las 10:30 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la empresa de valores Servicio Panamericano de Protección ubicado en la calle Alejandro Silva Hurtado de la colonia Fundo Legal, donde reportaban a una persona que habia robado un dinero.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con el supervisor de seguridad, el cual les manifestó que momentos antes fue alertado por el guardia de monitoreo, que había sucedido una extracción de dinero de la bóveda sin autorización por una empleada del lugar quien tomó unos fajos de billetes los cuales ocultóen su chaleco.
Por lo que de inmediato se trasladó al lugar dando aviso a las autoridades, señalando a la empleada de nombre Adriana "N" de 32 años, la cual fue asegurada logrando ubicar entre su chaleco balístico tres fajos de billetes de 500 pesos los cuales arrojaron un total de 150 mil pesos, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.