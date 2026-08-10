Detienen a empleada de Panamericano tras intentar sustraer 150 mil pesos

...

La mujer fue asegurada por policías municipales luego de ser señalada por extraer fajos de billetes de la bóveda de la empresa y ocultarlos entre su chaleco

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 10:34 AM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 11:06 AM.