“Escuela Segura” reporta afectaciones mínimas y frena vandalismo en planteles

Continúa operativo “Escuela Segura” ha dado buenos resultados con afectaciones mínimas gracias al apoyo de la sociedad que está dispuesta a reportar las anomalías en los diferentes recintos estudiantiles de la frontera.
El Comisario General de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, agradeció a la comunidad de Nogales, Sonora por hacer sinergia junto con los maestros y personal de las escuelas.
Seguimos constantemente en los recorridos en las diferentes escuelas, hasta ahorita, pues podemos decir que nos ha ido bien que no hemos tenido nosotros pues algún tema de vandalismo mayor en las escuelas.
Sí tenemos un reporte en una de las escuelas por el robo de cableado y tenemos unos daños en otra escuela que viene haciendo el mismo estilo de robo de cableado, pero un grado mayor a un daño en el mueble o daños o robos en el interior de la escuela hasta ahorita no lo hemos tenido.
Queremos aquí mencionar y sobre todo agradecer al apoyo que nos ha dado la ciudadanía sobre todo son los que están más atentos, no decimos nosotros que estamos al 100 por ciento nosotros cumpliendo esa prevención, si no es con el apoyo de los ciudadanos, de los padres de familia y de todos los que conforman y están pendientes de las escuelas, gracias a ellos pues hemos tenido ese logro, tenemos este resultado hasta el día de hoy, mencionó Corrales Ley.
Sí tenemos un reporte en una de las escuelas por el robo de cableado y tenemos unos daños en otra escuela que viene haciendo el mismo estilo de robo de cableado, pero un grado mayor a un daño en el mueble o daños o robos en el interior de la escuela hasta ahorita no lo hemos tenido.
Queremos aquí mencionar y sobre todo agradecer al apoyo que nos ha dado la ciudadanía sobre todo son los que están más atentos, no decimos nosotros que estamos al 100 por ciento nosotros cumpliendo esa prevención, si no es con el apoyo de los ciudadanos, de los padres de familia y de todos los que conforman y están pendientes de las escuelas, gracias a ellos pues hemos tenido ese logro, tenemos este resultado hasta el día de hoy, mencionó Corrales Ley.
Que el operativo ha sido fructífero, que vamos saliendo adelante con el objetivo, que es este operativo de llevar a cabo la vigilancia en los diferentes inmuebles que conforman las escuelas.
Nosotros tenemos hasta que regresen a clases que es el 31 de agosto, que es cuando inician los alumnos de nuevo, regresan todos a las clases, pues hasta ese día vamos a permanecer nosotros con el operativo de escuelas seguras.
Los maestros regresan antes que los alumnos, es obvio y es un apoyo porque ya va a haber personal constante diariamente en las escuelas y obvio pues reduce, ¿verdad? el índice de que vaya o que tengamos nosotros un porcentaje a que nos vamos a tener unos daños muy pocos.
Nosotros tenemos hasta que regresen a clases que es el 31 de agosto, que es cuando inician los alumnos de nuevo, regresan todos a las clases, pues hasta ese día vamos a permanecer nosotros con el operativo de escuelas seguras.
Los maestros regresan antes que los alumnos, es obvio y es un apoyo porque ya va a haber personal constante diariamente en las escuelas y obvio pues reduce, ¿verdad? el índice de que vaya o que tengamos nosotros un porcentaje a que nos vamos a tener unos daños muy pocos.