“Escuela Segura” reporta afectaciones mínimas y frena vandalismo en planteles

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La Policía Municipal mantiene vigilancia permanente durante el periodo vacacional y destaca el apoyo de padres de familia y ciudadanos para detectar y reportar anomalías

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/08/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 03:52 PM.