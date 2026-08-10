INE lleva módulos móviles a Magdalena, Ímuris y Cananea esta semana

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Del 10 al 14 de agosto, el Instituto Nacional Electoral acercará sus servicios para realizar trámites de credencialización y actualización de datos sin necesidad de trasladarse a Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/08/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 04:52 PM.