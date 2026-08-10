INE lleva módulos móviles a Magdalena, Ímuris y Cananea esta semana

En busca de garantizar el derecho a la identidad y fomentar la participación democrática, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con cabecera en Nogales y presidida por Emma Arellano Peñaloza, anunció la ruta de atención de sus Módulos Móviles para la semana operativa del 10 al 14 de agosto de 2026 en Magdalena de Kino, Imuris y Cananea.
De acuerdo con el directorio oficial del INE, los módulos operarán en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, distribuyéndose en los municipios de Magdalena de Kino los días 10 y 11 de agosto en la antigua sede de la Guardia Nacional; en Imuris del 12 al 14 en la Presidencia Municipal; en Cananea los días del 10 al 14 en casa de la cultura y en Nogales se extiende al módulo móvil en las instalaciones del Imfoculta.
A través de la vocalía del Registro Federal de Electores, a cargo de Ramón Juárez, el órgano electoral hace un llamado a la población para que acudan a realizar sus trámites registrales de manera oportuna y sin necesidad de trasladarse largas distancias.
Durante esta jornada, las y los ciudadanos podrán llevar a cabo los trámites de inscripción al padrón electoral, actualización de credencial, reposición por robo, extravío o deterioro, cambio de domicilio y corrección de datos personales.
Para ser atendidos, es indispensable que se presenten con documentación en original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, identificación con fotografía vigente y CURP, con el llamado a la población para aprovechar estas acciones de cercanía del INE a sus comunidades para mantener sus documentos electorales en regla de cara a los próximos ejercicios democráticos.