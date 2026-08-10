Julia Huerta percibe el respaldo comunitario para Morena

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La morenista inició las asambleas barriales en la colonia Buenos Aires y extendió sus recorridos a Rosarito II y el sector 5 de Mayo para escuchar a los vecinos y fortalecer la cercanía con la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 12:52 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 12:58 PM.