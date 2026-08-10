Julia Huerta percibe el respaldo comunitario para Morena

Con la profunda convicción de que el verdadero cambio nace desde las bases, Julia Huerta dio inicio a los Diálogos por la Transformación en su propio barrio, la colonia Buenos Aires. Esta primera semana de asambleas barriales ha dejado claro el apoyo rotundo de la comunidad hacia el proyecto de Morena, demostrando que cada recorrido y cada puerta que se abre dejan recuerdos que motivan a seguir adelante.
Las visitas a la colonia Rosarito II y recorrido por comercios del sector 5 de Mayo, también estuvieron llenas de momentos especiales, conversaciones sinceras y familias que hicieron de este encuentro una experiencia sumamente valiosa, con el objetivo claro al recorrer todas las colonias para escuchar, compartir y fortalecer la cercanía con los vecinos.
Me quedo con muchas reflexiones, pero sobre todo con la certeza de que cuando abrimos espacios para escucharnos, siempre tenemos algo nuevo que aprender de los demás, manifestó Julia Huerta.
Tenemos la plena certeza de que la única manera de mejorar las condiciones de todas y todos los nogalenses es mediante la escucha activa, durante las asambleas, las y los ciudadanos han expresado sus preocupaciones más urgentes, las cuales se alinean perfectamente con el proyecto de la Cuarta Transformación de atender los problemas desde la raíz, comentó Huerta Rivera.
Julia Huerta recalcó que los Diálogos por la Transformación continúan y seguirán tocando puertas, conversando con los adultos mayores, escuchando a los jóvenes y trabajando de manera conjunta con la comunidad para asegurar que el segundo piso de la Cuarta Transformación sea una realidad tangible en cada rincón de Nogales, Sonora.