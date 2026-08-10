Sobrevive conductor a brutal choque frontal en el periférico Oriente

...

El automóvil que conducía quedó completamente destrozado tras invadir el carril contrario y estrellarse contra una vagoneta en la zona conocida como La Pirinola

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/08/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 04:35 PM.