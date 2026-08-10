Sobrevive conductor a brutal choque frontal en el periférico Oriente

El conductor de un auto compacto salvo su vida a pesar de que el vehículo que manejaba fue completamente destruido tras protagonizar un fuerte choque frontal contra una vagoneta al conducir sobre el periférico oriente en exceso de velocidad en Nogales, Sonora.
Este accidente se reportó a las autoridades minutos antes de las 14:00 horas a través del número de emergencias 911, suscitado sobre el periférico a la altura de la zona conocida como La Pirinola.
Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal y socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias quienes auxiliaron al conductor lesionado trasladándolo a recibir atención médica a un hospital.
Afortunadamente los tripulantes de la vagoneta de color café no resultaron con lesiones, presentando únicamente daños materiales su vehículo.
Agentes de tránsito detallaron que el auto Nissan con logos de una empresa transitaba de norte a sur y al llegar a la pirinola invadió carril de circulación a la vagoneta impactándola de frente provocando el impacto que ambos se volcaran, hasta quedar sobre sus neumáticos de nuevo en el carril de circulación lateral.
Serán las autoridades de vialidad quienes después de los peritajes correspondientes den a conocer los detalles oficiales sobre el accidente. Hasta el momento se desconoce la identidad de los conductores involucrados.