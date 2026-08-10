Socavón en Plutarco Elías Calles: obra registra 43% de avance y abrirán dos carriles en 15 días

A tres semanas de las fuertes lluvias que provocaron un socavón en la calle Plutarco Elías Calles, los trabajos para recuperar esta importante vialidad registran un avance aproximado del 43 por ciento, informó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales durante un recorrido por la zona.
La afectación se presentó tras la lluvia torrencial del pasado 18 de julio, que ocasionó daños de consideración en este punto de la ciudad. Ante la magnitud del problema, se gestionó la intervención del Gobierno del Estado para emprender una solución integral y restablecer la circulación en condiciones seguras.
Juan Francisco Gim Nogales destacó que, gracias a la respuesta del gobernador Alfonso Durazo Montaño y a la disposición de recursos estatales, actualmente se mantiene un ritmo constante de trabajo con la expectativa de abrir dos carriles a la circulación en aproximadamente 15 días.
Desde que ocurrió esta afectación buscamos una solución que nos permitiera no solamente recuperar la vialidad, sino hacerlo de manera segura y con una intervención de fondo. Hoy vemos un avance importante y esperamos que muy pronto podamos restablecer parcialmente la circulación, señaló el alcalde.
El Presidente Municipal reconoció especialmente la pronta respuesta del Gobierno del Estado ante los daños generados por las lluvias y señaló que la coordinación entre ambos niveles de gobierno ha permitido acelerar la atención de este punto.
El gobernador Alfonso Durazo respondió de manera inmediata a la necesidad que teníamos en Nogales y eso ha sido fundamental. Agradecemos su respaldo y la inversión estatal destinada a esta obra, porque nos permite avanzar hacia una solución definitiva para una vialidad que todos los días utilizan muchas familias nogalenses, expresó.
Lo importante es que la obra avance, que se haga correctamente y que podamos devolver a la ciudadanía una vialidad segura. Estaremos pendientes hasta que los trabajos queden totalmente concluidos, puntualizó.