Socavón en Plutarco Elías Calles: obra registra 43% de avance y abrirán dos carriles en 15 días

...

A tres semanas de los daños provocados por las lluvias del 18 de julio, el Gobierno Municipal informó que la reconstrucción mantiene un ritmo constante y se prevé concluir en alrededor de 45 días

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 01:19 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 01:21 PM.