Supervisa Gim avances de obras hidráulicas y viales en avenida Tecnológico

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales realizó un recorrido de supervisión por diversos frentes de obra que se ejecutan en la avenida Tecnológico, donde constató los avances de proyectos hidráulicos y de infraestructura vial orientados a mejorar la seguridad, movilidad y capacidad de conducción pluvial en este importante sector de Nogales, Sonora.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, y el director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, el Presidente Municipal revisó los trabajos que se desarrollan en el área de captación del embovedado, que registra un avance aproximado del 35 por ciento.
En este punto ya fue concluida la losa de cimentación del ducto y actualmente se trabaja en la construcción de los muros y la losa de rodamiento del conducto principal, como parte de una intervención destinada a fortalecer la infraestructura pluvial de la zona.
Estamos revisando personalmente cada uno de los frentes de trabajo porque son obras que tienen una gran importancia para la avenida Tecnológico. No se trata solamente de reparar lo que vemos en la superficie, sino de atender de fondo la infraestructura para tener una vialidad más segura y preparada ante las lluvias, destacó Juan Francisco Gim Nogales.
Asimismo, continúan los trabajos de ampliación del área de captación ubicada en el crucero de la calle Terrenate y la avenida Tecnológico, con el propósito de incrementar la capacidad para recibir y conducir los escurrimientos durante las precipitaciones.
Cada intervención que hacemos tiene una razón técnica. Estamos corrigiendo pendientes, ampliando áreas de captación y fortaleciendo los conductos para dar soluciones más duraderas. La prioridad es disminuir riesgos y proteger tanto a quienes transitan por esta avenida como a las familias de los sectores cercanos, señaló el alcalde.
El Presidente Municipal reconoció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño para impulsar obras estratégicas que permiten atender necesidades históricas de infraestructura en Nogales.
Quiero agradecer al gobernador Alfonso Durazo por el respaldo que ha brindado a nuestra ciudad. La coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal nos permite avanzar con obras que atienden problemas de muchos años y que hoy estamos resolviendo con planeación, inversión y trabajo conjunto, expresó.