Supervisa Gim avances de obras hidráulicas y viales en avenida Tecnológico

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El alcalde constató trabajos de infraestructura pluvial, ampliación de áreas de captación y rehabilitación de vialidades, además del avance del Puente de los Maestros

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/08/2026 12:07 PM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 12:34 PM.