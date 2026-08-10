Trágico suceso en el puente del periférico Colosio marca la urgencia de empatía e inclusión laboral

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Carlos, de 35 años, perdió la vida tras precipitarse desde el puente; su familia relató que atravesaba un cuadro de depresión y enfrentaba dificultades para conseguir empleo debido a una condición médica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/08/2026 10:10 AM.
En Nogales y editada el 10/08/2026 10:15 AM.