Afianza Nogales lazos con Santa Cruz para saneamiento y desarrollo binacional

Como la continuación del afianzamiento de una relación de amistad y cooperación consideró el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales la visita que recibió la semana anterior de funcionarios y administrativos del Condado Santa Cruz, en Arizona, con quienes indicó que sostuvo una provechosa charla y planeación para el futuro en temas comunes.
El alcalde manifestó que dentro de esta primera reunión, en donde también participaron funcionarios locales, se trataron principalmente temas relacionados con los arroyos o cauces compartidos, además de aguas residuales y la ya conocida ampliación del puerto fronterizo Dennis DeConcini.
Lo comentaron así a su modo, pero lo importante aquí es establecer la relación con ellos, con el banco que también tuvimos visitas (...) del banco del desarrollo, donde pretendemos bajar recursos para las obras de saneamiento y empatarlas con las obras y los recursos que va a invertir aquí la Conagua. Eso es lo que yo les dije: que hay una gran posibilidad de bajar algunos centavos ahí, algunos millones para el saneamiento de las obras aquí en Nogales, con independencia del arroyo de Los Nogales, con independencia de lo que estamos haciendo, son obras adicionales que se sumarían, indicó el alcalde.
Comentó que es muy positiva la serie de acciones altruistas que han llevado a cabo las autoridades del Condado de Santa Cruz en Nogales, Sonora, ya que esto habla de la buena fe y hermandad que existe entre las dos ciudades, algo que debe continuar cultivándose mediante este tipo de acciones.
“Ellos van a regresar en esto mediante una agenda. Vamos a regresar, de hecho se van a involucrar el miércoles o el jueves en una entrega binacional que vamos a hacer de las colonias afectadas donde ellos se ofrecieron a traer algunos artículos que vamos a juntarlos junto con los de nosotros e ir a las colonias como lo vamos a hacer creo que el día de hoy”, manifestó.