Afianza Nogales lazos con Santa Cruz para saneamiento y desarrollo binacional

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El alcalde destacó los acuerdos con autoridades del Condado de Santa Cruz, Arizona, para gestionar recursos destinados a proyectos de agua, saneamiento e infraestructura en Nogales, además de reforzar el apoyo a familias afectadas por las lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/08/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 12:01 PM.