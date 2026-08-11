Alianzas interinstitucionales proyectan el talento sonorense hacia Taiwán

Con la premisa de que el talento carece de fronteras y de que la suma de voluntades lleva a los jóvenes más lejos, el Gobierno de Sonora formalizó una serie de convenios estratégicos. A través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO), la administración estatal firmó memorándums de entendimiento con 12 instituciones de educación superior de los sectores público y privado.
Esta acción consolida la Tercera Generación del Programa de Movilidad Estudiantil a Taiwán y, en la firma del acuerdo resaltó la participación de líderes académicos locales, como Sonia Regina Meneses Mendoza, directora del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, y Miguel Ángel Salazar Candia, rector de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN).
La tercera generación se manifiesta lista para el escenario global, cuya iniciativa, promovida por la administración del gobernador Alfonso Durazo en conjunto con el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, beneficia a un grupo de 30 jóvenes destacados.
Dentro de esta delegación internacional destaca una representación de seis estudiantes nogalenses, que son Carolina Ruiz Robles y Aranza Angulo López, del TecNM campus Nogales; Paulina Yolanda Cervantes Ornelas, Xiara Gabriela Alcantar Dórame y Elisa María Haro Verdugo, de la UTN y Cristopher Ortiz Maldonado, estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Como parte de la preparación técnica de alto nivel, como fase preparatoria, del 27 al 31 de julio, las y los estudiantes seleccionados asistieron a un curso intensivo de Automatización Industrial en la ciudad de Hermosillo. Allí analizaron a fondo temas especializados neumática y electroneumática, programación de PLCs, robótica colaborativa e impresión 3D.
Posteriormente, del 2 al 7 de agosto, un panel compuesto por expertos, funcionarios y figuras internacionales impartió conferencias y talleres formativos de primer nivel para complementar su capacitación.
El propósito central de esta estrategia radica en consolidar el capital humano de la región dentro de áreas de alta tecnología. De esta forma, las y los universitarios nutren sus conocimientos en semiconductores, electromovilidad, energías limpias y automatización industrial; disciplinas que fungen como los pilares fundamentales para la visión de desarrollo del Plan Sonora.