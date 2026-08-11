Alianzas interinstitucionales proyectan el talento sonorense hacia Taiwán

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El Gobierno de Sonora formalizó convenios con 12 instituciones educativas para impulsar la tercera generación del programa, integrada por 30 jóvenes que recibirán capacitación en áreas de alta tecnología

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/08/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 03:33 PM.