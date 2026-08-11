Angélica Burgos fortalece el trabajo comunitario con vecinos de Nogales

El compartir experiencias y enriquecer los programas de trabajo comunitario junto con los vecinos en las colonias es el propósito de las reuniones Desayuno con Causa y Transformación, impulsadas por Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales informó de la sesión de intercambio de opiniones, así como de las acciones que Morena realiza en favor de los nogalenses, llevadas a cabo en la colonia Terrazas, a invitación de la líder Karina Landeros.
Estos encuentros con los vecinos son muy importantes para nosotros como organización de Mujeres al 100...porque intercambiamos ideas, compartimos experiencias y opiniones que enriquecen nuestros programas, como también de los trabajos que Morena realiza en la ciudad, explicó.
Además de compartir la información sobre los programas asistenciales con los cuales cuenta la agrupación, destacó, tanto en orientación y asesorías en temas específicos para la familia.
Para nosotros es muy importante fortalecer el núcleo familiar que es la base de nuestra sociedad...por ello todos nuestros programas están enfocados hacia el robustecer a la familia y el empoderamiento de la mujer, aseguró.