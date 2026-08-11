Angélica Burgos fortalece el trabajo comunitario con vecinos de Nogales

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A través de los “Desayunos con Causa y Transformación”, la coordinadora de Mujeres al 100 promueve el diálogo, la gestión de necesidades y acciones para fortalecer a las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/08/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 11/08/2026 12:37 PM.